Taxista estafa a adultos mayores con viaje de 9 mil pesos y lo capturan

De una plaza comercial a su casa, el taxista cobró 9 mil pesos a los adultos mayores por el viaje

Por: SUN .

El taxista ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde un juez de control determinará su situación jurídica. SUN / ARCHIVO

Un hombre taxista fue detenido tras ser acusado por una pareja de adultos mayores por cobrarles por un viaje un costo excesivo de 9 mil pesos. Aquí la crónica:

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de Jorge "N", el taxista que habría realizado un cobro excesivo a una pareja de adultos mayores en la alcaldía Coyoacán, en diciembre del año pasado.

Jorge "N" está señalado por haber realizado un viaje a dos adultos mayores y haberles cobrado mediante una terminal electrónica 9 mil pesos de una plaza comercial a su casa, en la alcaldía Coyoacán.

Los dos ancianos denunciaron el hecho a través de un video que se hizo viral a través de redes sociales.

Tras la denuncia formal por el cobro excesivo se obtuvo una orden de aprehensión en contra del taxista.

Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina ubicaron al sospechoso en la colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán.

Los efectivos de la Fiscalía detuvieron al taxista que habría realizado el cobró excesivo alegando no recibir pagos en efectivo por motivos de seguridad.

El taxista ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde un juez de control determinará su situación jurídica.

