Al menos cuatro estados de la República Mexicana se preparan para recibir este martes 16 de septiembre lluvias intensas, advirtió esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para hoy, la tormenta tropical "Mario" se ubicará frente a la costa occidental de la península de Baja California y su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California, además de rachas de viento fuertes y oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California.

El monzón mexicano generará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; y puntuales fuertes en Sonora.

Por su parte, el ingreso de aire húmedo del golfo de México e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en Tabasco y Veracruz; y puntuales fuertes en Tamaulipas.

La onda tropical núm. 32 que se desplazará sobre el occidente de la República Mexicana, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Un canal de baja presión que se extenderá sobre el norte, centro y sur del territorio nacional y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Puebla y Guerrero; puntuales fuertes en Morelos, Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí; así como chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

Una nueva onda tropical (núm. 33) se desplazará sobre la península de Yucatán y en combinación con la entrada de aire húmedo del mar Caribe y con una vaguada en altura situada al norte de dicha península, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas mayores a 40 °C en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (centro y sur), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (norte y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

