El Día de la Independencia en México será una jornada lluviosa para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), que espera tormentas fuertes, sobre todo para el final de la tarde y por la noche. Estos son los datos:

Meteored prevé para Guadalajara hoy lluvia débil con cielo parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 24 °C. Durante la noche, habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 18°C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 13 km/h.

La probabilidad de lluvia para este martes en Guadalajara es del 80 por ciento. Se espera que los días lluviosos continúen algunos días más.

Lluvia en Guadalajara HOY

11:00 horas 22 °C Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 14:00 horas 26 °C Parcialmente nuboso 17:00 horas 25 °C Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvia) 20:00 horas 19 °C Tormenta (60% de probabilidad de lluvia) 23:00 horas 18 °C Lluvia débil (70% de probabilidad de lluvia)

La probabilidad de lluvia para este martes en Guadalajara es del 80 por ciento, aunque es más probable que aparezca a partir de las 17:00 horas y hacia medianoche.

Clima nacional

La onda tropical núm. 32 que se desplazará sobre el occidente de la República Mexicana, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Cielo nublado en el transcurso del día para la región Pacífico Centro. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío en la zona montañosa de Jalisco y en zonas altas de Michoacán.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco y Michoacán, y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de la región.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

