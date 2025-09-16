Así celebró Iztapalapa Grito de Independencia tras explosión del 10 de septiembre

Previo a la celebración del Grito de Independencia, la Secretaría de Salud anunció la muerte de un hombre de 40 años que resultó lesionado en la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia el pasado 10 de septiembre.

Horas después, se informó en un comunicado sobre el deceso de otra persona que estaba en calidad de desconocida en una unidad de cuidados intensivos de la capital, sin que se especificara su género. Con estos lamentables fallecimientos, subió a 15 la cifra de decesos por la explosión en la Ciudad de México, mientras que una treintena de personas permanecen internadas en varios hospitales capitalinos.

Lee también: Exigen a gasera y gobierno que cumplan con apoyos

Grito de Independencia solemne en Iztapalapa

Sin verbena, como muestra de solidaridad a las víctimas de la tragedia, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, salió al balcón de la demarcación para dar Grito de Independencia por su 215 Aniversario .

La edil anunció este viernes que, debido a la tragedia que dejó 15 fallecidos -4 de Iztapalapa-, se cancelaría la verbena y las presentaciones musicales.

" ¡Viva Iztapalapa! ¡Viva Iztapalapa! ¡Viva Iztapalapa cuidadora y solidaria ", clamó la alcaldesa vestida de negro mientras ondeaba la Bandera de México.

Ante una explanada de la demarcación repleta de asistentes, la alcaldesa dijo: " Viva Iztapalapa intercultural; vivan las mujeres de Iztapalapa ".

" Viva la Independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez, Ignacio Allende, Leona Vicario, José María Morelos y Pavón, Gertrudis Bocanegra ", clamó.

También recordó a Vicente Guerrero, a los pueblos y barrios originarios, las comunidades indígenas y afromexicanas.

Momentos antes, la maestra de ceremonias aseguró que, por respeto a los fallecidos en el puente La Concordia, sería una ceremonia totalmente distinta, reservada y respetuosa.

" Bajo los protocolos cívicos militares, la alcaldesa refrenda su compromiso con la ciudadanía, pero sobre todo con estas familias afectadas. Es una verbena totalmente distinta, va a ser sobria, pero con esta fuerza que Dios nos ha dado y va a seguir dando a ustedes iztapalapenses porque siempre como mexicanos sacamos la casta de ayuda ", dijo.

Con información de SUN y AP.

Te puede interesar: Aseguran invernadero con más de mil plantas de marihuana en CDMX

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF