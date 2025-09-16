Los daños causado por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, propiedad de la empresa Silza, perteneciente a grupo Tomza, se ha calculado hasta el momento en 10 millones de pesos, que incluyen daños a vehículos, vías de comunicación y hasta las cuentas médicas que han sido absorbidas por el Gobierno local, según los primeros avances de la indagatoria de la fiscalía capitalina.

El avalúo de los daños tan sólo por dos vehículos el día del accidente es de más de 2 millones de pesos, según las autoridades capitalinas.

La cifra, según los peritajes que realizan agentes especializados de la fiscalía capitalina y que se están anexando a la carpeta de investigación, FIIZP/IZP-10/UI-3 S/D/00122/09-2025, se podrá incrementar día con día.

Si bien la empresa Silza había informado que se iba a empezar a acercar a los familiares de las víctimas , los reportes de los agentes es que la firma no ha proporcionado a las personas que perdieron a un ser querido la parte correspondiente para los gastos funerarios.

Se sabe que la representación legal de la empresa está en comunicación con las autoridades capitalinas y se ha comprometido a solventar todos los gastos, pero que todo se realice a través de las instancias gubernamentales.

Este fin de semana se dio a conocer que el peritaje inicial realizado por especialistas determinó que el chofer, por la falta de pericia y conducir a exceso de velocidad, fue el responsable de la tragedia.

"La colisión se produjo cuando el conductor del tractocamión placas 51AW6X, con contenedor acoplado placas X9-Z1, al tripular él mismo sobre la zona de rodamiento del circundante norte de la glorieta conformada por las autopistas México-Puebla y Texcoco-México, y al encontrarse próximo a ingresar a la autopista México-Puebla, pierde el control direccional de su tractocamión, siguiendo su trayectoria a la izquierda y ligeramente en dirección al norte", se precisa.

