En el océano Pacífico existen este 19 de septiembre dos zonas de baja presión que tienen potencial ciclónico y podrían formar a “Narda”, el siguiente fenómeno de la temporada; de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) vigila dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Pacífico. A través de su cuenta en X, la dependencia federal informó:

1) Zona de baja presión al sur de la península de Baja California. Ahora con 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días . Se localiza a 360 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

2) Zona de baja presión al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas. Incrementa a 20% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 60% en 7 días . Se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 8 y 16 km/h. Se localiza a 370 km al sureste de Puerto Ángel, Oaxaca.

Podría evolucionar a ciclón tropical a inicios de la próxima semana .

De continuar con su evolución, estos fenómenos naturales podrían dar paso a la formación de “Narda”, el siguiente ciclón de la temporada .

Hasta el momento, en la cuenca del Pacífico se han formado 13 ciclones tropicales, de hasta los 20 que se esperan. De ellos, siete han alcanzado la categoría como huracanes, pero sólo uno ha tocado tierra.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

Clima nacional del sábado 20 al lunes 22 de septiembre de 2025

Durante el sábado y domingo, la onda tropical núm. 33 recorrerá el sur y occidente del territorio mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, originando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. El lunes, la onda tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste, alejándose gradualmente de costas mexicanas.

En el período de pronóstico:

El monzón mexicano en combinación con divergencia generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.

En el transcurso del domingo y lunes, una nueva onda tropical se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en la mencionada región.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

