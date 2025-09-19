Este viernes 19 de septiembre un temor se propaga entre los y las mexicanas: la posibilidad de que un temblor se registre en el país. Este miedo se basa en la coincidencia de grandes sismos en esta fecha, aunque no existen fundamentos científicos para que esto ocurra otra vez. Pero ¿Cuándo se espera otro sismo fuerte en México?

Así es. Aunque sea por un mito, en México se teme a los sismos en septiembre, por ser el mes en que han coincido grandes sismos en el país, pero lo cierto es que los movimientos telúricos pueden ocurrir en cualquier momento .

Con el sismo del 2022, es la cercera ocasión en que un temblor de magnitud 7 o mayor sucede en la misma fecha: el 19 de septiembre. Los dos primeros fueron el de 1985 y el de 2017, es decir, en un periodo de 37 años, tres grandes sismos han ocurrido el mismo día , lo que ha incrementado el temor y los mitos sobre los temblores en la República Mexicana durante el mes de septiembre.

Sin embargo, hasta hoy, ningún científico o institución de investigación es capaz de precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un sismo, por lo que no es posible predecir un temblor .

Algunas estadísticas sobre sismos en México

En los últimos 250 años se han documentado cinco grandes sismos en México: 1) 1787, M8.6 en costas de Oaxaca y Guerrero; 2) 1932, M8.2 en costas de Jalisco; 3) 1985, M8.1 en costas de Michoacán; 4) 1995, M8.0 en costas de Colima y 5) 2017, M8.2 en el golfo de Tehuantepec

Cada diez años se espera un sismo con magnitud mayor a 7.5

En promedio, ocurren cinco sismos de magnitud mayor o igual a 6.5 cada cuatro años

Anualmente, se detectan alrededor de 150 sismos con magnitudes mayores o iguales a 4.5. Con las mejoras de las redes sísmicas en nuestro país, en lo que va del 2022, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó en promedio 75 eventos diarios

Temblores en septiembre, fatal coincidencia

México ha tenido tres grandes sismos en un periodo de 37 años, nada fuera de lo común para un país que se encuentra en una zona sísmica del planeta , pero el dato resulta demasiado curioso cuando estos movimientos telúricos que provocaron severos daños materiales y pérdidas humanas sucedieron el mismo día: el 19 de septiembre, lo que ha fundamentado que muchos mexicanos se pregunten si hay relación entre estos temblores y se volverá a repetir uno en la misma fecha.

La ubicación de México en el mapa lo coloca entre cinco placas tectónicas: la del Caribe, la del Pacífico, la de Norteamérica, la Rivera y la de Cocos. Por tal motivo, según la UNAM, en el país se registran más de 15 mil sismos durante un año , "lo que significa que al día el piso se mueve bajo nuestros pies más de 40 veces. La mayoría de estos movimientos son menores a magnitud 4, por lo que nosotros no los sentimos y sólo son detectados por la instrumentación sísmica, pero eso no significa que no esté temblando cada día", señaló la universidad.

