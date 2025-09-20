Si tú eres o conoces a alguien que es beneficiario de la Pensión del IMSS y te interesa saber cuándo es el pago de la prestación correspondiente al mes de octubre, debes saber que las fechas están disponibles en la página oficial del instituto, con el calendario de 2025.El depósito de la pensión del IMSS suele realizarse el primer día de cada mes. En este 2025, el 1 de octubre cae en miércoles, un día hábil porque no es día de descanso obligatorio y es entre semana, por lo que conforme al calendario oficial, ese será el día en que se entregue el pago a los beneficiarios.En su portal de Internet, el IMSS publicó a principios de año el calendario oficial de los pagos de la pensión de 2025, lo que respalda la información anterior. La Pensión del IMSS es una "prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad".El IMSS señala que las pensiones se dividen en 3 grupos, los cuales son:Estas son las personas que deben conocer entonces que el pago de octubre será el día primero.Vale la pena mencionar que lo más adecuado es siempre estar atento a los canales oficiales para que conozcas la información ante cualquier cambio o ajuste en el calendario.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF