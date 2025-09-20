Si tú eres o conoces a alguien que es beneficiario de la Pensión del IMSS y te interesa saber cuándo es el pago de la prestación correspondiente al mes de octubre, debes saber que las fechas están disponibles en la página oficial del instituto, con el calendario de 2025.

El depósito de la pensión del IMSS suele realizarse el primer día de cada mes. En este 2025, el 1 de octubre cae en miércoles, un día hábil porque no es día de descanso obligatorio y es entre semana, por lo que conforme al calendario oficial, ese será el día en que se entregue el pago a los beneficiarios.

En su portal de Internet, el IMSS publicó a principios de año el calendario oficial de los pagos de la pensión de 2025, lo que respalda la información anterior.

ESPECIAL / IMSS

¿Qué es la Pensión IMSS y quién puede cobrarla?

La Pensión del IMSS es una "prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad".

El IMSS señala que las pensiones se dividen en 3 grupos, los cuales son:

Las pensiones para el asegurado relacionadas con la edad , comprenden cesantía en edad avanzada, vejez y retiro anticipado.

, comprenden cesantía en edad avanzada, vejez y retiro anticipado. Las pensiones para el trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo o padecer una enfermedad , que comprenden incapacidad permanente, parcial, o total, e invalidez.

, que comprenden incapacidad permanente, parcial, o total, e invalidez. Las pensiones para los beneficiarios de un trabajador o pensionado, al momento de su muerte, comprenden viudez, orfandad y ascendientes.

Estas son las personas que deben conocer entonces que el pago de octubre será el día primero.

Vale la pena mencionar que lo más adecuado es siempre estar atento a los canales oficiales para que conozcas la información ante cualquier cambio o ajuste en el calendario.

