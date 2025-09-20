Sábado, 20 de Septiembre 2025

Pensión ISSSTE: Pago de octubre 2025 cae en ESTA fecha

Los beneficiarios ya pueden saber cuándo recibirán el depósito correspondiente al décimo mes de 2025

La pensión del ISSSTE puede ser solicitada por trabajadores o personas que hayan sido pensionadas por riesgos de trabajo o invalidez, además de trabadores que tengan 65 años de edad o más. ESPECIAL / CANVA

Los beneficiarios de la Pensión del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) deben saber cuándo es que recibirán el depósito correspondiente al mes de octubre de 2025. De acuerdo con el calendario oficial de pagos, el décimo depósito del año se realizará a partir del martes 30 de septiembre.

Este pago corresponde al mes de octubre, y forma parte de la programación establecida desde enero, cuando el Instituto dio a conocer todas las fechas para el cobro de las pensiones a lo largo del año. La publicación del documento tiene la intención de que las personas jubiladas y pensionadas afiliadas al ISSSTE puedan planificar con anticipación sus finanzas personales y eviten imprevistos relacionados con el cobro de su dinero.

La pensión del ISSSTE puede ser solicitada por trabajadores o personas que hayan sido pensionadas por riesgos de trabajo o invalidez, además de trabadores que tengan 65 años de edad o más y al menos 25 años de cotización ante el Instituto.

Fechas de pagos de la Pensión ISSSTE en 2025:

  • Enero | Jueves 2 de enero
  • Febrero | Viernes 31 de enero
  • Marzo | Jueves 27 de febrero
  • Abril | Viernes 28 de marzo
  • Mayo | Miércoles 30 de abril
  • Junio | Viernes 30 de mayo
  • Julio | Martes 30 de junio
  • Agosto | Miércoles 30 de julio
  • Septiembre | Viernes 29 de agosto
  • Octubre | Martes 30 de septiembre
  • Noviembre | Jueves 30 de octubre
  • Diciembre | Viernes 28 de noviembre

El ISSSTE, a través de su página oficial, asegura que se mantienen firmes en garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios para las personas trabajadoras, pensionadas, jubiladas o derechohabientes. Esto se enmarca dentro del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, implementado a nivel nacional, que busca brindar certeza, atención de calidad y fortalecer el compromiso institucional con la población derechohabiente.

ESPECIAL / ISSSTE 
ESPECIAL / ISSSTE 

