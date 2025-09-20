La lluvia registrada la noche del ayer en Puerto Vallarta dejó como saldo dos personas desaparecidas y 59 viviendas afectadas por inundación, así como un establecimiento comercial, una escuela y un kínder, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

Las labores de búsqueda de las personas extraviadas se concentran en la zona de la cascada El Nogalito, al sur del municipio. En tanto, las viviendas y edificios afectados, donde los niveles de agua alcanzaron entre 10 y 30 centímetros, detalló la dependencia, se ubican en las colonias Bobadilla –donde se reportan 18 casas anegadas-, Villas Sol –con 12 hogares- y Las Mojoneras –donde se ubican en resto de viviendas y recintos afectados.

En los trabajos de saneamiento, evaluación de daños y apoyo a la población trabajan personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comandancia Regional de la UEPCBJ.

En lo que va del año, en Jalisco se registran 18 víctimas mortales relacionadas con el temporal de lluvias, dos más de las que se contabilizaron el año pasado. Esta es, hasta la fecha, la cifra más alta de fallecimientos asociados a lluvias en los últimos siete años en la entidad. En 2024 y 2025 se reportaron 16 víctimas, seguidos de 2019 y 2020 con 15, 2021 con 11 y 2022 con seis muertes.

En tanto, nueve municipios han emitido declaratorias de emergencia derivado del temporal, a fin de acceder a los recursos del Fondo Estatal para Desastres Naturales (Foeden). Éstos son Tuxpan, Tototlán, Yahualica de González Gallo, Ocotlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Cocula, Ayotlán y La Barca.

Te puede interesar: Fuerte tormenta castiga a Vallarta y atemoriza a sus habitantes (FOTOS)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

