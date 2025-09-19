El pronóstico de lluvia ha disminuido para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estos son los detalles del clima para la ciudad:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera este día cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana ambiente fresco a templado, con posibles lluvias en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán, y puntuales fuertes en Colima; acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Nayarit. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Nayarit.Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. Chubascos probables por la tarde y hacia la noche. La temperatura máxima será de 27-29 y la mínima de 16-18 °C.La probabilidad de lluvia para Guadalajara este jueves es bajo, pero es más posible que las lluvias se presenten durante la noche.La interacción de humedad entrante, inestabilidad de la atmósfera y canales de baja presión, ocasionarán lluvias fuertes y acumulados importantes en el noroeste, occidente, centro y sureste.Se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión frente a las costas del occidente debido a que presenta un potencial de desarrollo ciclónico del 80% en los próximos días.Jalisco, con lluvias en sus diferentes regiones. Mayores acumulados hacia el sur y occidente del estado.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA