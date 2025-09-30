El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este martes 30 de septiembre que la tormenta tropical "Octave" se ha formado en el océano Pacífico .

El SMN compartió, a través de un comunicado, que se ha formado la tormenta tropical “Octave” a partir de la depresión tropical Quince-E en el océano Pacífico, su centro se localiza muy lejos de costas mexicanas .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical a mil 495 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano .

Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (325°) a 7 km/h. La tormenta mantiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h.

El SMN subrayó que el sistema no representa peligro para territorio nacional.

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 15 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko”, “Lorena”, “Mario”, "Narda" y “Octave”, el más reciente. De ellos, ocho han alcanzado la categoría como huracanes.

El último huracán que azotó al país fue “Erick”, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

