"Octave" es una posibilidad en el océano Pacífico. Se trata del siguiente ciclón tropical de la temporada que evoluciona en su formación. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, dio a conocer los detalles este martes 30 de septiembre.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre tres zonas en el Pacífico mexicano que podrían desarrollar un ciclón tropical. A través de su cuenta en X, compartió:

Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Incrementa a 70% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días .

De continuar su evolución, este fenómeno podría dar forma a "Octave", el ciclón tropical número 15 de la presente temporada .

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 14 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko”, “Lorena”, "Mario" y "Narda". De ellos, ocho han alcanzado la categoría como huracanes.

El último huracán que azotó al país fue “Erick”, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

