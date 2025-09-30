MTU: ¿Su aplicación limita o restringe el acceso a tu propio dinero?

A partir de octubre de 2025, los bancos en México deberán contar con una función llamada Monto Transaccional del Usuario (MTU). Esta herramienta permitirá que cada cliente defina cuánto dinero puede transferir desde su aplicación bancaria o banca en línea en operaciones digitales.

Sin embargo, esa libertad tiene límites: si no configuras el MTU tú mismo antes del 30 de septiembre de 2025, tu banco aplicará automáticamente un tope por operación, que podría impedirte hacer transferencias de montos mayores sin pasos adicionales.

ESPECIAL/Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Qué operaciones estarán sujetas al MTU?

El control afectará varias de tus transacciones digitales cotidianas, entre ellas:

Transferencias SPEI

Pagos de tarjetas de crédito a otros usuarios

Pagos de servicios o impuestos desde la app

Transacciones vía CoDi o Dimo

Para operaciones de baja cuantía, como Transferencias Express, CoDi o Dimo, seguirá vigente un límite regulado de mil 500 UDIS (equivalente a aproximadamente 12 mil 800 pesos mexicanos), sin importar el MTU que hayas definido.

Desde el 1 de enero de 2026 será obligado que todos los clientes tengan configurado el MTU, y quienes no lo hacen verán limitada su capacidad para transferencias superiores al límite asignado por la institución bancaria.

¿Es realmente una limitación?

Las operaciones que rebasen el límite tendrán que pasar por validaciones adicionales o podrían ser bloqueadas.

En ese sentido, la aplicación bancaria de tu institución podrá “restringir” efectivamente el monto que puedes mover, si no autorizas o ajustas el MTU a tiempo.

ESPECIAL/Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Aunque podría interpretarse como una restricción al acceso a tu propio dinero, el objetivo del MTU es actuar como un mecanismo de protección frente a fraudes o movimientos inesperados.

Además, el límite establecido no es fijo: puedes modificarlo en cualquier momento desde la app bancaria, lo que facilita adaptarlo a tus necesidades reales.

La herramienta actúa como una barrera de seguridad personalizable. Si estableces un límite que cubra tus operaciones habituales, apenas notarás diferencias. Lo relevante es que configures tu MTU a tiempo, para evitar “candados” automáticos que podrían interferir con pagos grandes o urgentes.

BB