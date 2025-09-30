La presencia de los huracanes "Imelda" y "Humberto" en el Atlántico podrá ocasionar que se produzca el fenómeno meteorológico conocido como "Efecto Fujiwhara".De acuerdo con el sitio de meteorología "Ventusky", en las próximas horas el Atlántico será testigo de una fusión única de dos ciclones tropicales, ya que “Humberto” e “Imelda” se unirán en un solo sistema mañana y luego se debilitarán gradualmente sobre el Atlántico."Gracias a esta fusión, el territorio continental de Estados Unidos no se verá afectado y la temporada de huracanes continuará en un modo relativamente tranquilo", indica Ventusky.El "Efecto Fujiwhara" se presenta cuando dos huracanes interactúan entre sí y giran en torno a un centro en común, plasmando visualmente en el océano una intensa danza en sintonía. Esta cercanía podría desembocar en tres eventuales escenarios:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO