El crimen organizado sufrió un fuerte golpe, luego de la captura de un presunto líder criminal en Jalisco. Aquí todos los detalles sobre cómo era su operación:

Autoridades federales arrestaron en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a Gustavo Botello Rodríguez, alias "Viejón", jefe del grupo criminal La Barredora, relacionado con el Cártel Nueva Generación (CNG), objetivo prioritario para el gabinete de Seguridad y Guanajuato.

Botello Rodríguez está vinculado con delitos de extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburo y autotransporte de carga .

De acuerdo a las investigaciones, “Viejón” es señalado por hechos violentos en Guanajuato, como amenazas, agresiones, perforación de ductos para tomas clandestinas y colocación de varias mantas en León de “Los Aldama”, el 12 de abril de 2025 donde amenazó a autoridades locales y unidades de la Guardia Nacional (GN).

También se le considera autor intelectual de los robos a un banco y de 10 vehículos de una agencia automotriz en Guanajuato en 2023 .

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que la detención de “Viejón” reducirá los índices de violencia en la zona del Bajío.

Botello Rodríguez, de 32 años, fue arrestado en compañía de Edith Cárdenas Reyes, de 30 años, alias "Edy"; los efectivos les aseguraron paquetes con cocaína, marihuana y crystal, cuatro armas de fuego, una granada de gas, cargadores, cartuchos y equipo táctico .

El gabinete de Seguridad informó que como parte de la estrategia integral para continuar disminuyendo los índices delictivos en Guanajuato y en una acción coordinada entre las instituciones de seguridad, se implementaron diferentes técnicas de investigación donde se identificó que "Viejón" lideraba una célula criminal responsable de actividades delictivas en diferentes municipios de Michoacán, Guanajuato y Jalisco .

