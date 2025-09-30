El Informador más cerca, así puedes seguirlo en Google Discover y personalizar tu feed

Google Discover ha transformado la manera en que accedemos a la información desde dispositivos móviles, facilitando el acceso inmediato a noticias relevantes y adaptadas a los intereses de cada usuario. Con su más reciente actualización, la plataforma ha incorporado un botón de “Seguir”, el cual permite seleccionar directamente a EL INFORMADOR como medio de preferencia para mantenerse informado. Anteriormente, Discover se basaba exclusivamente en algoritmos que analizaban el comportamiento del usuario para ofrecer contenido personalizado. Ahora, esta nueva función brinda mayor control al lector, permitiéndole elegir de forma explícita las fuentes informativas que desea priorizar. Al seguir a EL INFORMADOR en Discover, no solo tendrás acceso a sus notas periodísticas desde el sitio web, sino también a publicaciones en redes sociales como X (antes Twitter), Instagram y YouTube. El objetivo es que no te pierdas ninguna novedad y puedas explorar contenido en distintos formatos, todo desde el mismo lugar. A continuación, te mostramos cómo activar esta función paso a paso para que EL INFORMADOR esté siempre presente en tu feed, ya sea que uses un dispositivo Android o iOS. También puedes seguir a EL INFORMADOR desde tu computadora haciendo clic en este enlace: Seguir a EL INFORMADOR Al seguirnos, tendrás acceso inmediato a información verificada y de alta calidad, con las noticias más importantes directamente en tu feed. Además, esto permite que nuestro contenido relevante llegue a más personas interesadas en un periodismo riguroso y oportuno. Estás perdiéndote una experiencia informativa personalizada; pues a diferencia del buscador convencional, en Discover no necesitas escribir nada para encontrar contenido interesante. El sistema te muestra automáticamente temas alineados con tus intereses, incluyendo noticias, videos y publicaciones sociales de tus medios favoritos.Con esta última actualización, es aún más sencillo mantenerte al día. Si no has explorado Discover, este es el momento ideal para comenzar… y no olvides personalizar tu feed para seguir a EL INFORMADOR. EE