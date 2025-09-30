Martes, 30 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | El Informador en Google Discover

El Informador más cerca, así puedes seguirlo en Google Discover y personalizar tu feed

Ahora puedes acceder a información relevante y personalizada sin necesidad de buscarla, te decimos cómo hacerlo paso a paso 

Por: El Informador

Ahora puedes seguir directamente a EL INFORMADOR en Discover, lo que te permitirá ver más contenido de este medio en tu feed. EL INFORMADOR

Ahora puedes seguir directamente a EL INFORMADOR en Discover, lo que te permitirá ver más contenido de este medio en tu feed. EL INFORMADOR

Google Discover ha transformado la manera en que accedemos a la información desde dispositivos móviles, facilitando el acceso inmediato a noticias relevantes y adaptadas a los intereses de cada usuario. Con su más reciente actualización, la plataforma ha incorporado un botón de “Seguir”, el cual permite seleccionar directamente a EL INFORMADOR como medio de preferencia para mantenerse informado. 

Anteriormente, Discover se basaba exclusivamente en algoritmos que analizaban el comportamiento del usuario para ofrecer contenido personalizado. Ahora, esta nueva función brinda mayor control al lector, permitiéndole elegir de forma explícita las fuentes informativas que desea priorizar. 

LEE: 'Demon Slayer: Castillo Infinito' hace historia al romper récord en taquilla 

Al seguir a EL INFORMADOR en Discover, no solo tendrás acceso a sus notas periodísticas desde el sitio web, sino también a publicaciones en redes sociales como X (antes Twitter), Instagram y YouTube. El objetivo es que no te pierdas ninguna novedad y puedas explorar contenido en distintos formatos, todo desde el mismo lugar. 

A continuación, te mostramos cómo activar esta función paso a paso para que EL INFORMADOR esté siempre presente en tu feed, ya sea que uses un dispositivo Android o iOS. 

¿Cómo seguir a EL INFORMADOR en Google Discover? 

  • Abre la app de Google 
    - En dispositivos Android, solo tienes que deslizar hacia la derecha desde la pantalla principal para entrar a Discover. 
    - Si usas iOS, abre directamente la app de Google. Si aún no la tienes instalada, puedes descargarla desde Google Play o App Store.
  • Busca contenido de EL INFORMADOR 
    - Una vez dentro, asegúrate de haber iniciado sesión con tu cuenta de Google. Desplázate por el feed hasta encontrar una noticia de El Informador. 
    - En la parte superior de la tarjeta de la noticia, verás el botón “Seguir”.
  • Sigue a EL INFORMADOR 
    - Al pulsar este botón, estarás indicando a Google Discover que deseas ver más contenido de este medio. A partir de entonces, sus noticias, videos y publicaciones aparecerán con mayor frecuencia en tu feed.

También puedes seguir a EL INFORMADOR desde tu computadora haciendo clic en este enlace: Seguir a EL INFORMADOR 

Ventajas de seguir a EL INFORMADOR en Discover

Al seguirnos, tendrás acceso inmediato a información verificada y de alta calidad, con las noticias más importantes directamente en tu feed. Además, esto permite que nuestro contenido relevante llegue a más personas interesadas en un periodismo riguroso y oportuno. 

EL INFORMADOR 
EL INFORMADOR 

¿Y si no utilizas Google Discover?

Estás perdiéndote una experiencia informativa personalizada; pues a diferencia del buscador convencional, en Discover no necesitas escribir nada para encontrar contenido interesante. El sistema te muestra automáticamente temas alineados con tus intereses, incluyendo noticias, videos y publicaciones sociales de tus medios favoritos.

Con esta última actualización, es aún más sencillo mantenerte al día. Si no has explorado Discover, este es el momento ideal para comenzar… y no olvides personalizar tu feed para seguir a EL INFORMADOR. 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones