Yo Jalisco Apoyo para el Transporte entregará nuevas tarjetas este 1 de octubre

El apoyo Yo Jalisco Apoyo para el Transporte busca facilitar la movilidad a distintos sectores de la población, como estudiantes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y cuidadores, así como a familiares de personas desaparecidas. Dependiendo del caso, las tarjetas otorgan descuentos del 100 % o del 50 % en viajes de transporte público, con un límite anual de traslados.

El uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

¿En dónde se entregarán las tarjetas?

De acuerdo con la información emitida por el gobierno, la entrega de las tarjetas YO Jalisco será en el DIF Zapopan el día de mañana 01 de octubre al mismo módulo en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.

Asimismo señalan que solo quienes hayan sido seleccionados y aparezcan en el listado de beneficiarios podrán acudir a recibir su nueva tarjeta para el transporte público.

Quienes acudan a recoger su tarjeta deberán presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y respetar el horario establecido. Se recomienda no llegar con demasiada anticipación, ya que el servicio se brindará durante toda la jornada, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Las personas que no aparezcan en los listados publicados no deben presentarse, ya que se anunciarán nuevas fechas y sedes para quienes aún estén pendientes de recibir su apoyo.

YC