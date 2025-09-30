El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene un pronóstico de lluvia para este martes 30 de septiembre, sobre todo por la tarde y noche. Aquí todos los detalles del estado del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas del noreste de Michoacán, y cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas . Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo templado en sierras de Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, y Michoacán; y puntuales fuertes en Colima, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. Probabilidad de algunos chubascos puntuales en horas de la tarde y hacia la noche . La temperatura máxima esperada es de 26-27 °C y mínimas de 16-17 °C.

Lluvia en Guadalajara

03:00 PM 37% de probabilidad de lluvia 25 °C 04:00 PM 38% de probabilidad de lluvia 25 °C 05:00 PM 35% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 47% de probabilidad de lluvia 21 °C 08:00 PM 36% de probabilidad de lluvia 20 °C 09:00 PM 35% de probabilidad de lluvia 20 °C

La probabilidad de lluvia se incrementa a partir de las 03:00 de la tarde, pero las tormentas se esperan sobre todo al arranque de la noche .

Clima nacional

La entrada de humedad de ambos litorales, en interacción con inestabilidad de la atmósfera y el paso de una onda tropical, ocasionarán lluvias fuertes en el noroeste, occidente, centro y sur de México.

Mientras que el frente frío por el lado del noreste ocasionará lluvias en dicha región.

Jalisco, con lluvias en las diferentes regiones del estado, en horas de la tarde y noche .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA