Las lluvias serán más escasas el miércoles 01 de octubre en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Aquí los detalles del clima.

El pronóstico de lluvia para el miércoles en Guadalajara ha disminuido, con relación a días previos, y es del 50 por ciento. Se espera lluvia débil con cielo parcialmente nuboso .

Meteored pronostica principalmente cielos nubosos en Guadalajara, aunque se esperan cielos cubiertos con chubascos tormentosos de madrugada . Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 27 km/h por la tarde.

Lluvia en Guadalajara

02:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 17 °C 05:00 horas Neblina 16 °C 08:00 horas Niebla 17 °C 11:00 horas Cubierto 21 °C 14:00 horas Nubes y claros 24 °C

Te puede interesar: Llegan lluvias a Guadalajara en esta hora del martes

Es más probable que se registre lluvia durante la madrugada del miércoles .

Clima nacional del miércoles 01 al viernes 03 de octubre de 2025

Durante el miércoles y jueves, la onda tropical No. 35 se desplazará lentamente sobre el sur del territorio nacional, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero; ambos sistemas interaccionarán con una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

No te pierdas: Así operaba el "Viejón", jefe criminal capturado en Jalisco

El viernes, la onda tropical será absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, que se localizará al sur de las costas de Michoacán , mientras que la baja presión del golfo de México se extenderá ahora como vaguada sobre el sureste de la República Mexicana. Ambos sistemas, en interacción con la vaguada monzónica, mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, previéndose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

En el periodo de pronóstico, prevalecerá ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA