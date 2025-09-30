Este martes 30 de septiembre de 2025 se celebra una nueva edición del Sorteo Magno de la Lotería Nacional, uno de los eventos más esperados por los aficionados al azar. En su edición número 389, este sorteo promete grandes emociones al ser considerado uno de los más importantes dentro del calendario de sorteos de la institución.

El Sorteo Magno se ha ganado un lugar especial entre los jugadores por la magnitud de sus premios, los cuales se reparten semana tras semana. Gracias a su popularidad y formato, se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes desean tentar a la suerte y ganar atractivos montos con los tradicionales cachitos de lotería.

El premio mayor de esta edición asciende a 104 millones de pesos, distribuidos en cuatro series. Este monto representa una gran oportunidad para quienes confíen en su buena fortuna y deseen convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

Resultados del Sorteo Magno 389

SV