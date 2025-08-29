"Kiko" podría formarse este fin de semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México. Hasta el momento, en la cuenca del Pacífico mexicano, se han formado 10 ciclones tropicales, de los cuales cinco han alcanzado la categoría de huracán: "Bárbara", "Erick", "Flossie", "Gil" y "Henriette". Así que este fenómeno natural podría convertirse en el número 11. Aquí todos los detalles del pronóstico.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila una zona de baja presión con potencial ciclónico. A través de X, informó:

No te pierdas: Comienza a formarse "Kiko", el siguiente ciclón en el Pacífico

1) Zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, mantiene 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 80% en 7 días. Se localiza a mil 270 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Luchas, Baja California Sur. Se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 24 km/h. Podría evolucionar a un ciclón tropical durante el fin de semana o a principios de la próxima semana.

2) Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Mantiene 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Aunque es pronto para nombrarlo, de continuar su evolución, el primer fenómeno podría formar el siguiente ciclón tropical de la temporada, que llevaría por nombre "Kiko".

En total, en el Pacífico se esperan entre 16 y 20 fenómenos naturales de este tipo en la presente temporada de ciclones tropicales.

Clima nacional del sábado 30 de agosto al lunes 01 de septiembre de 2025

El monzón mexicano en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del país, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Se prevé el ingreso de un frente frío sobre el norte y noreste de México, el cual originará un refrescamiento de las temperaturas y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones; así como lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas, durante el lunes. A su vez, el domingo, se prevé la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, extendiéndose durante el lunes a zonas de Nuevo León y Tamaulipas.

Canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con divergencia y con la onda tropical núm. 27, que se desplazará sobre el centro y occidente del territorio nacional, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente del país; y con posible caída de granizo en el centro y occidente de México.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano y península de Yucatán, interactuará con una nueva onda tropical (núm. 28), que recorrerá dichas regiones, y con y con una vaguada en altura, por lo que se mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas.

Durante el fin de semana, se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Guerrero lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán. Así mismo, se mantendrá la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; y a partir del domingo, finalizará en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

