Las lluvias bajarán este viernes 29 de agosto para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), aunque esto no significa que estarán ausentes. Se trata de una disminución, pero aún existe probabilidad de que se presenten. Aquí los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, por la mañana, cielo medio nublado; ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como ambiente templado en sierras de la región, prevaleciendo la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (centro, este y sur) y Michoacán (suroeste y sur); cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en horas de la tarde. Las temperaturas esperadas son máximas de 26-28 °C y mínimas, de entre 16-18 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

12:00 AM 18% de probabilidad de lluvia 18 °C 01:00 AM 19% de probabilidad de lluvia 19 °C 02:00 AM 16% de probabilidad de lluvia 16 °C 03:00 AM 18% de probabilidad de lluvia 18 °C 04:00 AM 19% de probabilidad de lluvia 19 °C

El pronóstico general de lluvia para este jueves es del 30 por ciento, más bajo que en días anteriores. Pero el domingo repunta.

Clima nacional

El paso de ondas tropicales frente a las costas del sur de México en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, así como inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, favorecerá lluvias fuertes en el noroeste, occidente, centro y sureste.

En Jalisco se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del estado. No se descarta que en el Área Metropolitana de Guadalajara se presentan algunos núcleos de lluvia intensa a partir de media tarde.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB