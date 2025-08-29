Pensión ISSSTE: esto debes hacer si todavía no cobras septiembre 2025

Luego de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) hiciera el depósito correspondiente a la pensión de septiembre 2025 este viernes 29 de agosto, algunos beneficiarios reportaron que aún no logran visualizar el abono en sus cuentas bancarias.

Testimonios de diversos derechohabientes aseguran que el pago de la pensión no se refleja en sus cuentas, lo que ha causado preocupación y dudas sobre lo que pudo haber pasado.

No obstante, el calendario oficial señala que la dispersión de pagos se hace efectiva durante el día, por lo que en algunas ocasiones el depósito puede reflejarse más tarde o incluso hasta el cierre de operaciones de cada institución bancaria.

Por ello se recomienda tener un poco de paciencia, aunque también se sugiere verificar el estado de cuenta constantemente.

Sin embargo, si al final del día el monto sigue sin aparecer en tu cuenta, te invitamos a seguir los siguientes pasos.

¿Qué debo hacer si no está mi pago de la Pensión ISSSTE?

Una vez que confirmes que el dinero no ha sido depositado en tu cuenta, comunícate directamente con el banco donde se recibe la pensión, ya que puede tratarse de un retraso o fallo del sistema.

Si en tu caso la entidad financiera confirma que no existe tal depósito, el siguiente paso será contactar al área de Pensiones ISSSTE a través del número telefónico 55 4000 1000 y marcar la opción 5.

Una vez en la línea, el personal de ayuda se encargará de darte instrucciones para darle seguimiento a tu caso y tratar de resolverlo a la brevedad posible.

El ISSSTE hace un llamado a todos sus beneficiarios para mantener su información bancaria y personal siempre actualizada y vigente , a fin de evitar problemas en la dispersión de pagos.

En caso de que el departamento de ayuda no pueda solucionar el inconveniente, se debe acudir a la Subdelegación de Prestaciones correspondiente con identificación oficial y comprobante de pago previo.

