De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la onda tropical número 27 en el sur del país; el monzón mexicano en el noroeste; inestabilidad atmosférica; y el ingreso de humedad de ambos océanos, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé tremenda caída de lluvia eléctrica por la tarde.Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 26 y 16 grados centígrados, y el viento Este alcanzará una velocidad de hasta 26 km/h.En la caótica ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra una tremenda caída de tormenta con actividad eléctrica —con una acumulación de agua de 4.8 mm— en el 60% de su región en las siguientes horas:Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.