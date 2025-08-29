De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la onda tropical número 27 en el sur del país; el monzón mexicano en el noroeste; inestabilidad atmosférica; y el ingreso de humedad de ambos océanos, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé tremenda caída de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 26 y 16 grados centígrados, y el viento Este alcanzará una velocidad de hasta 26 km/h.

¿A qué hora lloverá este 29 de agosto en Guadalajara?

En la caótica ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra una tremenda caída de tormenta con actividad eléctrica —con una acumulación de agua de 4.8 mm— en el 60% de su región en las siguientes horas:

07:00 a 08:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 0.8 mm 10:00 a 11:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

