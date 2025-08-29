Según el pronóstico del clima, para este 29 de agosto, la humedad persiste en la mitad centro-sur del país. Asimismo en el estado de Jalisco se prevé lluvias por las ondas tropicales que han impactado en días pasados, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé temperaturas máximas de 26-28 grados centígrados y temperaturas mínimas de 17-18 grados centígrados.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 29 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé lluvias ligeras y tormentas con probabilidad de el 30 % en la región, asimismo, cielo con nubes y claros.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 29 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 19 grados centígrados y máximas de 23 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 23 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 20:00 21 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 30% en la región 21:00 20 grados centígrados Nubes y claros 22:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 23:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

