Viernes, 29 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

LLOVERÁ en Guadalajara esta noche; pronóstico de este viernes 29 de agosto

Para este viernes 29 de agosto, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 29 de agosto se prevé lluvias y tormentas en Guadalajara por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ C. Malquist

Según el pronostico de hoy, 29 de agosto se prevé lluvias y tormentas en Guadalajara por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ C. Malquist

Según el pronóstico del clima, para este 29 de agosto, la humedad persiste en la mitad centro-sur del país. Asimismo en el estado de Jalisco se prevé lluvias por las ondas tropicales que han impactado en días pasados, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Por otro lado, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé temperaturas máximas de 26-28 grados centígrados y temperaturas mínimas de 17-18 grados centígrados. 

 ¿Lloverá en Guadalajara HOY, 29 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé lluvias ligeras y tormentas con probabilidad de el 30 % en la región, asimismo, cielo  con nubes y claros. 

Lee también: Clima HOY, 29 de agosto en los Pueblos Mágicos de Jalisco

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 29 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 19 grados centígrados y máximas de 23 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  23 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
20:00  21 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 30% en la región
21:00  20 grados centígrados Nubes y claros
22:00  19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
23:00  19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

Te puede interesar: Así se cotiza el DÓLAR por la mañana de este 29 de agosto en Banco Azteca

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones