La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa federal que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, implementado por la Secretaría de Bienestar. Esta ayuda económica se entrega de manera bimestral a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Según lo indicado por las autoridades el 18 de agosto, esta fase de inscripción está pensada mayoritariamente para ellos.

¿Cuáles son los requisitos del registro?

Requisitos para el registro:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio (con no más de seis meses de antigüedad, como recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfonos de contacto (celular y fijo).

Última oportunidad para registrarse en la Pensión Hombres Bienestar en CDMX

La Secretaría de Bienestar ha informado que el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigido a quienes tienen 65 años o más, comenzó el 18 de agosto de 2025 y el plazo para registrarse finaliza este 30 de agosto . Por lo tanto, la titular de la Secretaría, Ariadna Montiel, ha instado a los adultos mayores a acudir a los Módulos de Bienestar para completar su inscripción.

Calendario de registro según la inicial del apellido en CDMX:

A, B, C: Lunes 18 y 25 de agosto.

D, E, F, G, H: Martes 19 y 26 de agosto.

I, J, K, L, M: Miércoles 20 y 27 de agosto.

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 21 y 28 de agosto.

S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 22 y 29 de agosto.

Todas las letras: Sábado 23 y 30 de agosto.

¿Cómo encontrar el módulo de registro en CDMX?

El registro se realiza de lunes a sábado, de 09:00 a 16:00 horas. Para conocer la ubicación exacta, hora y fecha de los Módulos de Bienestar, solo es necesario consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar.

