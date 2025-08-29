La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa federal que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, implementado por la Secretaría de Bienestar. Esta ayuda económica se entrega de manera bimestral a quienes cumplen con los requisitos establecidos. Según lo indicado por las autoridades el 18 de agosto, esta fase de inscripción está pensada mayoritariamente para ellos. Requisitos para el registro:La Secretaría de Bienestar ha informado que el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigido a quienes tienen 65 años o más, comenzó el 18 de agosto de 2025 y el plazo para registrarse finaliza este 30 de agosto. Por lo tanto, la titular de la Secretaría, Ariadna Montiel, ha instado a los adultos mayores a acudir a los Módulos de Bienestar para completar su inscripción.Calendario de registro según la inicial del apellido en CDMX:El registro se realiza de lunes a sábado, de 09:00 a 16:00 horas. Para conocer la ubicación exacta, hora y fecha de los Módulos de Bienestar, solo es necesario consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar. EE