Las lluvias darán tregua al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) el sábado 30 de agosto, pero será breve, porque se prevé que regresen a partir del domingo. Este es el pronóstico del clima para la ciudad:

Meteored prevé para Guadalajara este sábado cielos nubosos con lluvias moderadas de madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 17:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de suroeste, con rachas que podrán llegar hasta 23 km/h por la tarde.

Además, se pronostica niebla por la madrugada. La probabilidad de lluvia baja considerablemente, al 20 por ciento, pero repunta nuevamente a partir del domingo.

Lluvia en Guadalajara

Sábado 20% de probabilidad de lluvia 27 - 15 °C Domingo 60% de probabilidad de lluvia 27 - 16 °C Lunes 90% de probabilidad de lluvia 26 - 16 °C

Clima nacional del sábado 30 de agosto al lunes 01 de septiembre de 2025

El monzón mexicano en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del país, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Se prevé el ingreso de un frente frío sobre el norte y noreste de México, el cual originará un refrescamiento de las temperaturas y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones; así como lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas, durante el lunes. A su vez, el domingo, se prevé la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, extendiéndose durante el lunes a zonas de Nuevo León y Tamaulipas;

Canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con divergencia y con la onda tropical núm. 27, que se desplazará sobre el centro y occidente del territorio nacional, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente del país; y con posible caída de granizo en el centro y occidente de México.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano y península de Yucatán, interactuará con una nueva onda tropical (núm. 28), que recorrerá dichas regiones, y con y con una vaguada en altura, por lo que se mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas.

Durante el fin de semana, se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Guerrero lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán. Así mismo, se mantendrá la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; y a partir del domingo, finalizará en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

