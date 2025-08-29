Reemplacamiento Edomex 2025: esto debes saber antes del fin de agosto sobre sanciones, fechas y más

La Secretaría de Finanzas del Estado de México advirtió que el Programa de Reemplacamiento 2025 está por concluir, por lo que los vehículos que a partir del 1 de septiembre circulen con placas emitidas en 2020 o años anteriores podrán ser acreedores a sanciones.El objetivo de este proceso es asegurar que todos los vehículos particulares cumplan con las regulaciones vigentes, a fin de mantener un registro actualizado que garantice la seguridad vial y pública.Las autoridades señalaron que la fecha límite para realizar el trámite es el 31 de agosto; de no hacerlo, los conductores podrían enfrentar las siguientes sanciones:El trámite de reemplacamiento puede realizarse fácilmente en línea a través del Portal de Servicios al Contribuyente.Los obligados a hacer el cambio de matrícula son quienes poseen un vehículo con placas emitidas en 2020, 2019 o años anteriores, y que no realizaron la renovación durante la convocatoria de 2024.Para llevar a cabo el proceso se requiere una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio (no mayor a tres meses y con dirección en el Estado de México), factura o documento que acredite la propiedad del vehículo, y las placas anteriores.Una vez finalizado el trámite y efectuado el pago en línea, el propietario podrá elegir entre recibir sus placas a domicilio o agendar una cita para recogerlas en alguno de los Centros de Servicios Fiscales o módulos autorizados.Con esta medida, el Gobierno del Estado de México busca actualizar el padrón vehicular, reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento fiscal y patrimonial de los propietarios.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP