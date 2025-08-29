Este viernes 29 de agosto, la Policía Vial Jalisco inició la extensión del operativo vial de contraflujo en la avenida López Mateos desde el fraccionamiento El Palomar; un crecimiento de tres kilómetros más, pues anteriormente comenzaba entre Periférico y la calle Tizoc. Las acciones implementadas desde el pasado 6 de diciembre buscan desahogar el caos vial que genera todas las mañanas dicha vialidad, especialmente en el tránsido del Sur al Norte de la ciudad.

El operativo vial de contraflujo en avenida López Mateos extenderá su horario de funcionamiento media hora más para quedar de las 6:00 a las 9:00 horas, con la modificación del comienzo a la altura del fraccionamiento El Palomar. La organización de carriles es la situiente:

5 carriles de entrada a la ciudad (en dirección sur a norte)

3 carriles de salida (en dirección norte a sur)

Sin embargo, es importante destacar que la extensión sólo se implementará para las y los conductores que se dirijan del norte de la ciudad cruzando Periférico. Si el conductor necesita tomar el Anillo Periférico, debe circular por los carriles derechos y no ingresar al contraflujo, ya que no habrá salidas para que puedan tomar esta incorporación.

En este momento, cerca de 100 oficiales de la Policía Vial se encuentran desplegados en sitio realizando el operativo vial. La Policía Vial estatal señala que circulan más de 100 mil vehículos por ella diariamente.

Así luce el operativo vial de contraflujo en López Mateos tras su extensión

