Paquetazo 3×1: ¿Cómo sacar una cita para el cambio de placas en Jalisco?

La actualización del padrón vehicular en Jalisco continúa durante los últimos meses del 2025. De acuerdo con las autoridades, los propietarios con diseños anteriores a "Collage" (2019), es decir, "Gota", "Maguey" y "Minerva", deben hacer la sustitución de láminas para obtener el diseño más reciente: "Cabañas".Con el propósito de que todo el parque vehicular de la entidad cuente con los diseños de placas más recientes, el Gobierno de Jalisco puso en operación el Paquetazo 3×1, un esquema que permite llevar a cabo la sustitución de placas y la verificación vehicular únicamente con el pago del refrendo.El canje de placas en el estado se lleva a cabo de forma escalonada, siguiendo un calendario emitido por las autoridades. En los meses indicados para la terminación de tus láminas, deberás agendar una cita en una de las oficinas recaudadoras.Pasos para agendar una cita para el cambio de placas:1. Ingresa al sitio https://sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora/agenda.aspx2. Regístrate si no tienes cuenta o inicia sesión3. Selecciona el trámite de sustitución de placas y llena la información solicitada4. Elige tu recaudadora y horario disponible, se te enviará un código de confirmación a tu correo electrónico que debes ingresar a la plataforma para confirmar tu cita5. ¡Listo! Imprime tu cita y acude puntualmente a ella Dentro del esquema de Paquetazo 3×1 se establece que para el cambio de placas, el propietario del vehículo debe presentar la siguiente documentación en su cita en la oficina recaudadora correspondiente:Cabe señalar que las sanciones por no portar los nuevos diseños de placas en Jalisco comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero del 2026, según informó el comisario Vial de Jalisco, Alberto Arizpe.