SAT: El límite de dinero que puedes tener en tu tarjeta de débito

miles de personas utilizan diariamente sus tarjetas de débito para guardar su dinero y realizar operaciones bancarias. Sin embargo, una duda frecuente entre los usuarios es si existe un monto máximo permitido para tener en este tipo de cuentas y qué implicaciones puede tener frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Hay un tope de saldo?

De acuerdo con especialistas financieros, no existe un límite específico de dinero que se pueda mantener en una tarjeta de débito. El saldo que una persona puede tener depende directamente del tipo de cuenta contratada y de las condiciones establecidas por cada banco. En este sentido, es posible guardar desde cantidades mínimas hasta sumas millonarias.

Si bien no hay un tope al saldo acumulado, el SAT sí supervisa los depósitos en efectivo que se realizan en las cuentas. Los bancos están obligados a notificar a la autoridad fiscal cuando un cliente recibe más de 15 mil pesos en efectivo durante un mes, según lo establece la normativa vigente.

Es importante aclarar que este reporte no significa que se genere automáticamente un cobro de impuestos; simplemente se trata de una medida de control para identificar posibles irregularidades.

Las transferencias electrónicas o los depósitos mediante cheques no tienen un límite reportable al SAT, aunque cada institución bancaria puede establecer restricciones propias en los montos de operación, principalmente por cuestiones de seguridad.

El punto clave está en que los depósitos recibidos coincidan con los ingresos declarados ante el SAT. En caso de detectar discrepancias, la autoridad fiscal podría solicitar aclaraciones al contribuyente.

Aunque no hay un límite de dinero para tener en una tarjeta de débito, sí existen controles sobre los depósitos en efectivo. Mantener la información fiscal en orden y declarar correctamente los ingresos sigue siendo la mejor forma de evitar problemas con el SAT.

BB