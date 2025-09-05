México solicitará apoyo a la ONU para investigaciones del caso Ayotzinapa

El Gobierno de México anunció este viernes 5 de septiembre que pedirá apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para colaborar en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero. Así lo informó la Presidenta, Claudia Sheinbaum, luego de sostener ayer un encuentro con los familiares de los jóvenes.

En la conferencia matutina de este día en Palacio Nacional, la Mandataria dijo: "Le pedí a la secretaria Rosa Icela (Rodríguez) que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se están haciendo bien las cosas".

Estas declaraciones en "La Mañanera del pueblo" de Sheinbaum ocurren luego de que ayer jueves familiares de los 43 jóvenes lamentaron la falta de "avances sustanciales" en la investigación, tras reunirse con Sheinbaum para revisar el desarrollo del caso que está por cumplir 11 años sin esclarecerse.

La Presidenta reveló en el Salón de Tesorería que la petición que pretende hacer a la ONU responde a la exigencia de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos que piden que se incorpore a un grupo de expertos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que operó en México hasta 2023.

"Se está evaluando esta posibilidad y trabajando en coordinación con ellos", apuntó.

Sheinbaum defendió que durante su encuentro con los padres de los normalistas, se les presentaron los avances de la investigación que ha hecho su gobierno, aunque reconoció que los manifestantes le cuestionaron sobre las órdenes de aprehensión que no se han hecho a personas relacionadas con el tema.

Además, la Presidenta confió en que esta nueva forma de investigación, "mucho más basada" en evidencias, puede ayudar a aclarar lo que ocurrió la noche de la desaparición de los normalistas y conocer su paradero.

"Nos va a llevar a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes", enfatizó la Mandataria.

La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desapareció mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco de octubre de 1968.

Claudia Sheinbaum ha anunciado en reuniones pasadas que "hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca" y ha anunciado una "nueva visión" de la investigación sin "confrontación" para encontrarlos, abrir los archivos del Ejército y castigar a los culpables.

Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

