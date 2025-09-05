Beca Rita Cetina: Estos son los documentos que debes presentar si eres tutor

La Beca Universal Rita Cetina, impulsada por el Gobierno de México a través de su Secretaría del Bienestar, comenzó a aplicarse a inicios de 2025. Se trata de un programa social que tiene el fin de apoyar a estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria.

El programa otorga un monto económico bimestral de mil 900 pesos a cada madre, padre o tutor. Además, se añaden 700 pesos por cada estudiante adicional que tengan registrado. Los pagos se pueden recibir directamente a través de la Tarjeta Bienestar, ya sea en cajeros automáticos o en ventanillas del banco correspondiente.

Además, en días recientes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) señaló que, para que los nuevos alumnos puedan ser inscritos correctamente, es fundamental que sus datos estén registrados por su plantel en el SIGED. De lo contrario, no podrán acceder al beneficio.

El proceso de registro para alumnos de secundaria arrancará el 15 de septiembre, a través del sitio web oficial: www.becaritacetina.gob.mx. Se recomienda contar previamente con los documentos digitalizados en formato PDF o JPG.

Documentación necesaria de la madre, padre o tutor

CURP actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (emitido en los últimos tres meses)

Documentación del estudiante beneficiario

CURP del menor

Tener todos los documentos listos antes de que inicie el registro facilitará el trámite. Para resolver cualquier duda, puedes comunicarte al número 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 22:00 h, y los sábados de 9:00 a 14:00 h (hora del centro de México). También están disponibles las redes sociales oficiales del programa para atención adicional.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

