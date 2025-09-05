Viernes, 05 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sheinbaum dará más recursos a la ciencia en su primer proyecto de presupuesto

La Presidenta de México enviará a la Cámara de Diputados su primer proyecto de presupuesto el próximo lunes 8 de septiembre
 

Por: El Informador

Como parte de los proyectos a los que se les dará prioridad está el proyecto denominado laboratorio de Inteligencia Artificial (IA). SUN/G. Pano .

Como parte de los proyectos a los que se les dará prioridad está el proyecto denominado laboratorio de Inteligencia Artificial (IA). SUN/G. Pano .

En su conferencia matutina de este viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que se destinarán más recursos a la ciencia y a proyectos científicos en el próximo Paquete Económico 2026.

“Sí hay más presupuesto para apoyo a la ciencia y a los proyectos prioritarios científicos y humanistas que hemos definido”, expresó.

El próximo lunes 8 de septiembre, la Mandataria enviará a la Cámara de Diputados su primer proyecto de presupuesto, tras haber asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, un mes después del último paquete presupuestario entregado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Te puede interesar: Joe Biden se somete a operación de cáncer de piel, según medios

Como parte de los proyectos a los que se les dará prioridad están la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que se presentará en octubre y un proyecto denominado laboratorio de Inteligencia Artificial (IA).

Esta Agencia, detalló la jefe de Estado, se enfocará en analizar los riesgos del uso de la inteligencia artificial y las distintas maneras que se tienen de reducirlos.

Además, el proyecto trabajará en áreas que van desde la formación científica de ingenierías en inteligencia artificial, vincularla al lenguaje común y la regulación relacionada con estos temas.

Mira esto: Estas son las principales causas de muerte en México, según el Inegi

La Mandataria evitó dar mayores precisiones sobre los ajustes tanto en gastos como en las expectativas de ingresos que habrá en el Paquete Económico 2026, a la espera de que se presente el documento.

Las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pronostican un déficit del 3.9% del PIB para 2025 y del 3.2% para 2026, dentro de las promesas de Sheinbaum de reducir el desequilibrio en las cuentas públicas, tras el 5.7% registrado en 2024.

Lee también: México solicitará apoyo a la ONU para investigaciones del caso Ayotzinapa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones