Sheinbaum dará más recursos a la ciencia en su primer proyecto de presupuesto

En su conferencia matutina de este viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que se destinarán más recursos a la ciencia y a proyectos científicos en el próximo Paquete Económico 2026.

“Sí hay más presupuesto para apoyo a la ciencia y a los proyectos prioritarios científicos y humanistas que hemos definido” , expresó.

El próximo lunes 8 de septiembre, la Mandataria enviará a la Cámara de Diputados su primer proyecto de presupuesto, tras haber asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, un mes después del último paquete presupuestario entregado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Como parte de los proyectos a los que se les dará prioridad están la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que se presentará en octubre y un proyecto denominado laboratorio de Inteligencia Artificial (IA).

Esta Agencia, detalló la jefe de Estado, se enfocará en analizar los riesgos del uso de la inteligencia artificial y las distintas maneras que se tienen de reducirlos.

Además, el proyecto trabajará en áreas que van desde la formación científica de ingenierías en inteligencia artificial, vincularla al lenguaje común y la regulación relacionada con estos temas.

La Mandataria evitó dar mayores precisiones sobre los ajustes tanto en gastos como en las expectativas de ingresos que habrá en el Paquete Económico 2026, a la espera de que se presente el documento.

Las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pronostican un déficit del 3.9% del PIB para 2025 y del 3.2% para 2026, dentro de las promesas de Sheinbaum de reducir el desequilibrio en las cuentas públicas, tras el 5.7% registrado en 2024.

