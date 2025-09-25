Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente número 4 —con características de estacionario sobre el norte y noreste del país—; junto a canales de baja presión al interior; la onda tropical número 34 sobre el sur de México y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, traerán lluvias puntuales intensas —de 50 a 75 milímetros— en Jalisco y Colima, entre otros estados. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no se registra, hasta el momento, la llegada de lluvia.

A esta lloverá hoy, 25 de septiembre, en Guadalajara

La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y los 17 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Oeste que correrán a 44 km/h. Además, se reporta registro de lluvia en el 70% de su región —con una acumulación de agua de 8.4 milímetros— en las siguientes horas:

04:00 PM Tormenta (40%) Acumulación de agua de 0.7 milímetros 05:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 3.5 milímetros 06:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 milímetros

Actualización del huracán “Narda”

Según informó el SMN, en punto de las 03:00 de la madrugada, “Narda” —de nuevo con categoría 1 en la escala Saffir-Simpson—se localizó a 960 kilómetros al sur suroeste del Cabo San Lucas, en Baja California Sur y a mil 120 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, en Jalisco. Se espera que los efectos de “Narda” vayan disminuyendo gradualmente sobre el país en las próximas horas.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO