"Humberto", el siguiente ciclón tropical de la temporada en el Atlántico, podría formarse pronto, según el pronóstico elaborado este lunes 22 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) vigila dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Atlántico. A través de su cuenta en X, la dependencia federal informó:

1) Zona de baja presión asociada con una onda tropical, al este de las Antillas Menores, mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas e incrementa a 40% en 7 días . Se localiza aproximadamente a 3 mil 420 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza rápidamente hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 24 y 32 km/h.

2) Zona de baja presión asociada con una onda tropical en el Atlántico central, incrementa a 20% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 70% en 7 días . Se localiza aproximadamente a 5 mil 980 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

De continuar con su evolución, cualquiera de estos fenómenos naturales podrían dar paso a la formación de “Humberto”, el siguiente ciclón de la temporada .

Hasta el momento, en la cuenca del Atlántico se han formado siete ciclones tropicales, de hasta los 17 que se esperan. De ellos, únicamente uno ha alcanzado la categoría de huracán, "Erin".

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

Clima nacional del martes 23 al jueves 25 de septiembre de 2025

El monzón mexicano, aunado a divergencia, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un frente frío se aproximará e ingresará a Baja California , en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha entidad.

Un segundo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte del México , en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país e ingreso de humedad del golfo de México, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del territorio nacional. A partir del jueves, el frente frío se desplazará gradualmente sobre la vertiente del golfo de México y en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, incrementará la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en dichas regiones. A su vez, se prevé viento de componente norte en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se desplazará gradual y paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco , en interacción con la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano y con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas; así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Una nueva onda tropical (núm. 34) se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, interactuará con una vaguada en altura y divergencia, por lo que se prevén muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

