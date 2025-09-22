INAPAM: ¿Qué documentos necesito para reponer mi tarjeta?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), es el organismo institucional perteneciente al Gobierno de México, encargado de favorecer a una mejor calidad de vida en las personas mayores de 60 años.

Parte de los innumerables beneficios engloban descuentos en servicios de salud y viajes, así como actividades recreativas que fortalezcan su participación en la sociedad. El documento que les permite acceder a todos estos servicios es la credencial del INAPAM, misma que además de fungir como una identificación oficial, está ligada al Registro Nacional de Población (Renapo), por lo que también es infalsificable. Esta credencial es la que permite a los adultos mayores acceder a los múltiples descuentos y beneficios del programa.

¿Qué documentos necesito para reponer mi tarjeta del INAPAM?

El trámite para obtener o renovar la tarjeta del INAPAM, ya sea por extravío o porque los datos no coinciden, es completamente gratuito y la entrega se realiza de manera inmediata. Para tramitar la reposición necesitarás los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (original y copia).

Fotografía tamaño infantil reciente.

Nombre completo y número telefónico del contacto de emergencia de la persona beneficiaria del INAPAM.

Una vez que completes la documentación deberás localizar tu Módulo de Bienestar más cercano (ingresando a la web de la Secretaría de Bienestar), y acudir en el horario de atención que es de lunes a sábado: de 10:00 a las 04:00 de la tarde. La nueva credencial te será impresa y entregada al momento.

