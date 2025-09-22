El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha registrado disminución de lluvias en los últimos días, pero ¿Se terminaron las precipitaciones? Este es el pronóstico del clima para la ciudad este lunes 22 de septiembre:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera este día cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Jalisco; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región, y frío zonas altas de Jalisco y Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos . Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Jalisco y Michoacán; lluvias puntuales intensas en Jalisco (suroeste), Colima (costa) y Michoacán (oeste); y puntuales fuertes en Nayarit, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en Jalisco, Colima y Michoacán, con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en sus costas; así como viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. Chubascos probables por la tarde y hacia la noche . La temperatura máxima será de 28-30 y la mínima de 16-18 °C.

Lluvia en Guadalajara

Lunes 30% de probabilidad de lluvia 31 – 17 °C Martes 8% de probabilidad de lluvia 31 – 17 °C Miércoles 18% de probabilidad de lluvia 30 – 17 °C Jueves 71% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C Viernes 83% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Sábado 55% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Domingo 65% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C

La probabilidad de lluvia para Guadalajara este lunes es bajo y es más posible que se presenten las precipitaciones por la madrugada .

Clima nacional

Se forma la tormenta tropical "Narda" frente a las costas de Guerrero , en los próximos días se espera que este sistema se fortalezca y llegue a la categoría de huracán; sin embargo, su trayectoria seguirá mal adentro en el Pacífico por lo que no representa un riesgo de impacto directo en territorio nacional .

Por otro lado, un amplio sistema anticiclónico en el norte del país estará favoreciendo tiempo estable y con temperaturas al alza, esto incluye algunos puntos del norte de Jalisco.

De manera particular, para el occidente del país esperamos un inicio de semana con precipitaciones muy limitadas en zonas costeras y temperaturas cálidas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

