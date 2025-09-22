El otoño, la época del año donde la temperatura comienza a descender y las festividades más tradicionales se aproximan, está a punto de iniciar en México hoy lunes 22 de septiembre.

El equinoccio de otoño ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador de la Tierra, haciendo que sus rayos iluminen de manera uniforme, ocasionando que el día tenga casi la misma duración que la noche. Cabe destacar que, en el hemisferio sur, durante el mismo día se marca el inicio de la primavera.

¿A qué hora inicia el equinoccio de otoño en México?

Este no es solo un evento astronómico, sino un momento de transición que ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos, ya que su conexión provoca armonía en los ciclos tanto científicos como espirituales.

Este fenómeno ocurrirá en el hemisferio norte este lunes y, de acuerdo con el sitio experto, Star Walk, la hora prevista del equinoccio de otoño en esta región es a las 18:20 GMT, que en el equivalente al tiempo de México está proyectado a las 12:20 pm.

*Con información de SUN.

