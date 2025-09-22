Este lunes 22 de septiembre, 6 Alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por concentraciones y movilizaciones sociales que diferentes colectivos mantendrán en las vialidades durante esta jornada .

Una de las concentraciones está a cargo del Movimiento de Jubilados al Pie de Lucha , quienes mantienen un plantón desde las 06:00 horas en la Plaza de la Constitución, y procederán a manifestarse frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir justicia por el robo de sus ahorros y la violación de sus derechos laborales y de seguridad social. No se descarta el arribo de autobuses de transporte procedentes de otros estados.

¿Qué movilizaciones se encuentran activas?

ALCALDÍA AFECTACIONES Cuauhtémoc James Sullivan 133, Colonia San Rafael

Movilizaciones de este 22 de septiembre de 2025

Esta mañana del 22 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) , así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este viernes en la CDMX a través de sus redes sociales.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

Alcaldías afectadas por las movilizaciones sociales de este 22 de septiembre. X / @C5_CDMX

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 09:00 horas Rodada. Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez 12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico 12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Calzada Ermita Iztapalapa ya Avenida Año de Juárez, Colonia Granjas San Antonio

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria 14:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO AFECTACIONES 17:00 horas Concentración. Avenida México Coyoacán 343, Colonia Xoco

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

HORARIO AFECTACIONES 18:00 horas Concentración. Irapuato 62, Colonia Clavería

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

HORARIO AFECTACIONES Durante el día Concentración. Jaime Nunó y Morelos, Colonia Chalma de Guadalupe

