Este lunes 22 de septiembre, 6 Alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por concentraciones y movilizaciones sociales que diferentes colectivos mantendrán en las vialidades durante esta jornada.Una de las concentraciones está a cargo del Movimiento de Jubilados al Pie de Lucha, quienes mantienen un plantón desde las 06:00 horas en la Plaza de la Constitución, y procederán a manifestarse frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir justicia por el robo de sus ahorros y la violación de sus derechos laborales y de seguridad social. No se descarta el arribo de autobuses de transporte procedentes de otros estados.Esta mañana del 22 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este viernes en la CDMX a través de sus redes sociales.A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.