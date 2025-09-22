De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este lunes la probabilidad de lluvia en algunas zonas de la Ribera de Chapala es baja, previendo un cielo despejado durante la mayor parte del día.Además, se estima que el índice UV sea de muy alto a extremo entre las 11:00 y las 14:00 horas.Según Meteored, en Ajijic predominará un cielo soleado durante la mayor parte del día, con la presencia ocasional de nubes. Se estima que la temperatura máxima alcance los 27° C, y la mínima los 20°.Aunque no se descarta la posibilidad de que se presente algún episodio de lluvia, este lunes el cielo en Jocotepec prevalecerá mayormente despejado. En cuanto a temperatura, se prevé una máxima de 29° C, y una mínima de 18°.En Chapala se esperan prolongados momentos de Sol durante el día. Se prevé una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 19°.En Ocotlán, especialmente durante la mañana, se prevé un cielo soleado. Además, se estima una temperatura máxima de 28° C, y una mínima de 16°.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB