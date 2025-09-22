De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este lunes la probabilidad de lluvia en algunas zonas de la Ribera de Chapala es baja, previendo un cielo despejado durante la mayor parte del día.

Además, se estima que el índice UV sea de muy alto a extremo entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Te puede interesar: Isaac del Toro hace historia en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo

Clima Ribera de Chapala HOY lunes 22 de septiembre de 2025

Ajijic

Según Meteored, en Ajijic predominará un cielo soleado durante la mayor parte del día, con la presencia ocasional de nubes. Se estima que la temperatura máxima alcance los 27° C, y la mínima los 20°.

Jocotepec

Aunque no se descarta la posibilidad de que se presente algún episodio de lluvia, este lunes el cielo en Jocotepec prevalecerá mayormente despejado. En cuanto a temperatura, se prevé una máxima de 29° C, y una mínima de 18°.

Chapala

En Chapala se esperan prolongados momentos de Sol durante el día. Se prevé una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 19°.

Ocotlán

En Ocotlán, especialmente durante la mañana, se prevé un cielo soleado. Además, se estima una temperatura máxima de 28° C, y una mínima de 16°.

Lee también: El error que llevó a Walmart a vender pantallas en 299 pesos en Tamaulipas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB