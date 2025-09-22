El día de ayer, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil Estatal Colima y la Unidad Municipal de Protección Civil Manzanillo, lograron el rescate de dos bañistas que habían ingresado al mar en una zona con bandera roja.

Los hechos ocurrieron el día de ayer por la tarde en la playa Palmitas. El operativo de rescate estuvo a cargo de Gustavo Alfredo Ríos Peña, guardavidas de la zona, quien coordinó a la Unidad Municipal de Protección Civil y la Unidad Estatal de Protección Civil para lograr a poner fuera de riesgo a dos personas.

Entre los rescatados se encontraba un sujeto de 40 años originario de Hungría, así como otra persona.

El personal de rescate actuó de manera inmediata por lo que se pudo garantizar la seguridad de ambos bañistas, evitando un incidente mayor.

Ante ello, la Unidad Estatal de Protección Civil Colima pide a sus residentes y visitantes respetar los señalamientos en las playas del estado y evitar ingresar al mar cuando la bandera sea roja. Esto con el fin de prevenir incidentes.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB