La tormenta tropical "Narda" continúa su desplazamiento hacia el oeste-noroeste fortaleciéndose paulatinamente , informó este lunes 22 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

El SMN compartió, a través de un comunicado, que la tormenta tropical “Narda” ocasionará lluvias puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se ubica a 230 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (290°) a 19 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

Se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Guerrero (costa y este), Michoacán (oeste), Colima (costa) y Jalisco (suroeste) . Todas con descargas eléctricas, además, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero; así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas de Colima y Jalisco.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

