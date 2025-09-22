El peso mexicano abrió la semana con la jornada de este lunes 22 de septiembre y reportó un ligero golpe al dólar estadounidense, mientras se espera decisiones importantes en política monetaria.La cotización de este día, en el marcado spot, de acuerdo a datos de Bloomberg, es de 18.38 pesos por dólar (Ciudad de México, 06:35 horas); lo que significa una apreciación a la moneda nacional de 0.09% con relación al viernes pasado.Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:30 horas)— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer.Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.Con información de Bloomberg y SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA