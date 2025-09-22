El peso mexicano abrió la semana con la jornada de este lunes 22 de septiembre y reportó un ligero golpe al dólar estadounidense, mientras se espera decisiones importantes en política monetaria.

La cotización de este día, en el marcado spot , de acuerdo a datos de Bloomberg, es de 18.38 pesos por dólar (Ciudad de México, 06:35 horas) ; lo que significa una apreciación a la moneda nacional de 0.09% con relación al viernes pasado.

Cotización peso-dólar en los principales bancos de México este lunes 22 de septiembre de 2025:

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banamex 17.82 18.84 Banco Azteca 17.40 18.84 Banorte 17.20 18.75 BBVA Bancomer 17.52 18.65 Scotiabank 16.30 19.20

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:30 horas)— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

