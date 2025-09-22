El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió este lunes 22 de septiembre que al menos seis estados de la República Mexicana tendrán lluvias intensas.

Para hoy, el monzón mexicano propiciará lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora, además de chubascos en Baja California Sur .

El aporte de humedad producido por la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en Baja California.

Por otra parte, la tormenta tropical “Narda” , al suroeste de las costas de Guerrero, y la proximidad de la vaguada monzónica, en combinación con inestabilidad atmosférica a lo largo del Pacífico Central mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco .

Un canal de baja presión que prevalecerá sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla; puntuales fuertes en Morelos, Ciudad de México y Estado de México; chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila.

Simultáneamente, otro canal de baja presión en el sureste del país en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera que se extenderá desde el noreste y oriente del golfo de México, hasta la península de Yucatán, así como el ingreso y avance de la nueva onda tropical núm. 34 a partir de la tarde en la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca y sur de Veracruz; puntuales muy fuertes en Campeche y Tabasco; y puntuales fuertes en Quintana Roo y Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso, con temperaturas máximas mayores a 40 °C en zonas de Chihuahua y Coahuila.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

NOTA: El equinoccio que dará inicio al otoño astronómico del hemisferio norte, ocurrirá hoy 22 de septiembre a las 12:20 horas, tiempo del centro de México .

Pronóstico de lluvias para hoy 22 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (suroeste), Colima (costa), Michoacán (oeste), Guerrero (costa y este), Oaxaca (oeste, costa y este), Chiapas (costa y centro) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Tabasco y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

