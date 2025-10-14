Martes, 14 de Octubre 2025

Pensión Mujeres Bienestar: Amplían la entrega de tarjetas hasta esta fecha

Originalmente, la entrega de las tarjetas para las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, iba a concluir el próximo 7 de noviembre

Ariadna Montel, informó este martes que decidieron ampliar el periodo de entrega de las tarjetas para las beneficiarias del apoyo Pensión Mujeres con Bienestar. ESPECIAL

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montel, informó este martes que decidieron ampliar el periodo de entrega de las tarjetas para las beneficiarias del apoyo Pensión Mujeres con Bienestar, que se registraron el pasado mes de agosto.

Originalmente, la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar iba a concluir el próximo 7 de noviembre, sin embargo se extenderá hasta el lunes 10 de noviembre.

Ariadna Montiel dijo que alrededor de 2 millones de mexicanas de 60 años en adelante se registraron para recibir este apoyo social.

“Recordarles que hay que ir el día que se les convoca y si no, el día sábado para las rezagadas. Es importante que se ponga atención a los tiempos porque si no van, hay algún tipo de problema. Entonces ir el día de la cita”, pidió.

La Pensión Mujeres con Bienestar, es un programa social dirigido a mujeres de 60 a 64 años que no cuentan con una pensión contributiva.

Las beneficiarias reciben 3 mil pesos bimestrales, como parte de un reconocimiento al trabajo y contribución que muchas realizaron a lo largo de su vida.

