Frente frío 7: Estados que serán afectados con lluvias intensas

Este miércoles, 15 de octubre, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que, en algunas entidades del país, se prevé desde chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con riesgo de inundaciones y encharcamientos.

Lluvias intensas en estos estados por Frente Frío 7

De acuerdo con el SMN, el frente frío número 7 se aproximará sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que provocará rachas de viento de 55 a 70 kilómetros por hora en Baja California, así como chubascos en dicho estado y lluvias aisladas en Sonora.

Asimismo, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generarán fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua y Sonora; así como lluvias fuertes en zonas de Chihuahua.

Lluvias en el país hoy, 15 de octubre

Por otro lado, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera se desplazará sobre el suroeste del golfo de México y el oriente del país, interactuando con una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca y Chiapas, lo que generará lluvias puntuales intensas en Veracruz y Chiapas (norte, oeste y sur); muy fuertes en Puebla, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Tabasco; y puntualmente fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico

Los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur mexicano provocarán lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país. Además, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, junto con inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán, y lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Colima.

AS