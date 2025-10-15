Tormenta "Lorenzo" podría disiparse pronto; aquí su trayectoria

La tormenta tropical “Lorenzo” avanza sobre el Atlántico sin causar amenazas en tierra; se prevé su debilitamiento y desaparición para este jueves, según informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

Hasta ahora suman 12 ciclones este año en el Atlántico: los huracanes “Erin”, “Gabrielle”, “Humberto” e “Imelda”, y las tormentas “Andrea”, “Barry”, “Chantal”, “Dexter”, “Fernand”, “Jerry”, “Karen” y “Lorenzo”, de las que “Chantal” ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica —NOAA, en inglés— predijo una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Aquí es donde se ubica HOY la tormenta tropical “Lorenzo”

“Lorenzo” presenta vientos máximos sostenidos de 64 km/h por hora mientras continúa desplazándose hacia el norte sobre el Atlántico central. Hasta el momento, no hay vigilancias ni avisos costeros en vigor, ya que el sistema permanece en mar abierto.

Según el más reciente boletín del NHC, en la madrugada “Lorenzo” se encontraba a unos 2 mil 277 km al noroeste de las islas de Cabo Verde, moviéndose a 20 km/h en dirección norte.

Se pronostica que “Lorenzo” girará hacia el noreste durante las próximas horas y acelere su desplazamiento antes de debilitarse y disiparse el jueves.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

