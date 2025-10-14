Infonavit: ¿Cómo se compran las casas en remate?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha puesto en marcha la venta de casas recuperadas o rematadas, con el objetivo de ofrecer alternativas accesibles a quienes buscan adquirir una vivienda.Estas propiedades no se venden directamente por el instituto, sino que se distribuyen a través de inmobiliarias autorizadas, desarrolladoras, portales especializados y, en ocasiones, mediante subastas oficiales.Antes de adquirir una vivienda, se deben seguir varios pasos:El proceso garantiza que los compradores accedan a viviendas a precios más bajos y con la seguridad de realizar una operación formal y respaldada por el Infonavit.La disponibilidad de casas varía por localidad y se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y asesores autorizados.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV