Infonavit: ¿Cómo se compran las casas en remate?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha puesto en marcha la venta de casas recuperadas o rematadas, con el objetivo de ofrecer alternativas accesibles a quienes buscan adquirir una vivienda.

Estas propiedades no se venden directamente por el instituto, sino que se distribuyen a través de inmobiliarias autorizadas, desarrolladoras, portales especializados y, en ocasiones, mediante subastas oficiales.

¿Cómo se compran?

Antes de adquirir una vivienda, se deben seguir varios pasos:

Verificar el crédito disponible: Ingresar a “Mi Cuenta Infonavit” para confirmar el monto que se puede utilizar y precalificarse.

Revisar el estatus legal y físico de la propiedad: Un asesor puede orientar sobre la viabilidad de la compra mediante crédito Infonavit.

Contactar al vendedor autorizado: Si la propiedad se vende mediante inmobiliaria o desarrolladora, iniciar el proceso directamente con ellos; en caso de subasta, seguir los lineamientos establecidos.

Iniciar el trámite de adquisición: Una vez elegida la vivienda y resueltas las dudas, se procede a solicitar el crédito o financiamiento correspondiente.

El proceso garantiza que los compradores accedan a viviendas a precios más bajos y con la seguridad de realizar una operación formal y respaldada por el Infonavit.

La disponibilidad de casas varía por localidad y se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y asesores autorizados.

